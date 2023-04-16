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Самолет с Благодатным огнем приземлился в Москве

Юлия Курганова
Общество
Самолет с Благодатным огнем приземлился в Москве
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Самолет с Благодатным огнем приземлился в столичном аэропорту «Внуково-3». Об этом сообщил в воскресенье, 16 апреля, корреспондент РИА Новости.

В субботу, 15 апреля, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня, где его получила делегация Фонда Андрея Первозванного.

Президент России Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя в ночь на воскресенье, 16 апреля. Вместе с ним, как и в предыдущие годы, в богослужении участвует мэр и Москвы Сергей Собянин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал пасхальное богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в столице. Богослужение в Пасху начинается в храмах за 30-45 минут до полуночи, в полночь верующие совершают крестный ход, а после этого проходит пасхальная заутреня и Божественная литургия.

Более 700 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в Москве. В преддверии пасхальных богослужений были реализованы мероприятия по проверке систем пожарной безопасности.

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