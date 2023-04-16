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Площадку на Пушкинской набережной подготовили к танцевальному сезону

Полина Пашкина
Город
Площадку на Пушкинской набережной подготовили к танцевальному сезону
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, Пушкинская набережная Карта всех событий

Специалисты подготовили танцевальную площадку на Пушкинской набережной в Парке Горького к новому сезону. Об этом стало известно в воскресенье, 16 апреля.

Работы по приведению деревянного настила танцпола в порядок после зимы заняли два дня. Специалисты комплекса городского хозяйства столицы очистили поверхность от краски и произвели необходимый ремонт в нескольких местах.

Завершающим этапом работ стала покраска танцевальной площадки специальной пропиткой кораллового цвета. Ремонтные мероприятия провела бригада из пяти человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

Жители Москвы могут станцевать на открытом воздухе на площадке, которая разделена на три зоны. Так, на одной из них исполняют бачату и сальсу, на другой — бальные и исторические танцы, а на третьей — хастл.

Также к весенне-летнему сезону начали готовить московские цветники. В конце апреля планируется высадить цветочную рассаду, а к майским праздникам уже распустятся порядка 15 миллионов тюльпанов, которые высадили прошлой осенью.

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