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Образовательный комплекс построят в Южнопортовом районе

Полина Пашкина
Город
Образовательный комплекс построят в Южнопортовом районе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Волгоградский проспект, 32 Карта всех событий

В столичном районе Южнопортовый построят образовательный комплекс. Он будет рассчитан на 550 мест. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Уточняется, что в состав образовательного комплекса войдут блок начальных классов на 400 учеников и детский сад для 150 дошкольников.

— Объект планируют органично вписать в проект благоустройства жилого комплекса «Метрополия». По условиям заключенного договора инвестор обеспечит строительство за счет собственных средств, а затем передаст комплекс в собственность города, — приводит слова Пятовой официальный сайт мэра Москвы.

На территории объекта планируют обустроить спортивные и прогулочные площадки. Их обеспечат всем необходимым оборудованием для отдыха и развития детей.

Комплекс войдет в состав образовательного кластера, в котором уже открыт и работает детский сад для 75 воспитанников.

В рамках проекта реорганизации бывшей промышленной зоны «Октябрьское поле» в столичном районе Щукино инвестор построит как минимум шесть новых объектов образования. Четыре из них уже ввели в эксплуатацию.

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