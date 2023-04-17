Два гражданских объекта загорелись в Белгородской области
Сюжет:Ситуация в Донбассе
В Белгороде и Белгородском районе два пожара произошли на гражданских объектах. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, никто не пострадал.
— Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара, — написал глава Белгородской области в Telegram-канале.
В Telegram-канале Shot сообщили, что пожар произошел на ТЭС в Белгороде, в некоторых домах пропал свет.
10 апреля на территории аэропорта Белгорода упал неизвестный беспилотник. По предварительным данным, никто не пострадал.
9 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Жертв и пострадавших нет.