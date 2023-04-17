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Два гражданских объекта загорелись в Белгородской области

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Два гражданских объекта загорелись в Белгородской области
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Белгороде и Белгородском районе два пожара произошли на гражданских объектах. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, никто не пострадал.

— Все оперативные службы на месте, идет ликвидация пожара, — написал глава Белгородской области в Telegram-канале.

В Telegram-канале Shot сообщили, что пожар произошел на ТЭС в Белгороде, в некоторых домах пропал свет.

Видео: Telegram-канал Shot

10 апреля на территории аэропорта Белгорода упал неизвестный беспилотник. По предварительным данным, никто не пострадал.

9 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа в Белгородской области. Жертв и пострадавших нет.

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