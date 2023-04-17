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Кардиолог Варфоломеев назвал пять признаков плохого кровообращения и больного сердца

Юлия Курганова
Общество
Кардиолог Варфоломеев назвал пять признаков плохого кровообращения и больного сердца
Фото: shutterstock

Кардиолог Олег Варфоломеев назвал признаки, которые могут указывать на нарушение кровообращения.

По его словам, при этом нарушении в организме человек может ощущать озноб и покалывание, особенно в конечностях. Это состояние опасно тем, что может значительно увеличить риск развития сердечных заболеваний, образования тромбов и инфарктов.

— Например, при недостаточном кровообращении, а значит, и недостатке питания для волосяных фолликулов, происходит выпадение волос на нижних конечностях, а также замедление их роста. Как правило, это особенно заметно у мужчин, которые отмечают появление четкой «линии носка», — рассказал медик.

Также если на голени появляются долго незаживающие язвы, то это говорит о серьезных изменениях в крупных венозных сосудах и нарушении кровоснабжения. Боль в животе, диарея и кровь в стуле тоже могут быть симптомами.

— Это может указывать не только на проблемы в органах желудочно-кишечного тракта. Если у вас периодически кружится голова и вы стали более забывчивым, то это может быть связано с недостаточным кровоснабжением мозга, — сообщил Варфоломеев «МедикФоруму».

Болезни системы кровообращения являются одной из наиболее распространенных причин смерти. Об этом рассказала врач-кардиолог Елена Гричук. Она отметила, что для укрепления сердца нужно отказаться лишь от одного продукта — соли. Это связано с тем, что она увеличивает давление на стенки артерий и задерживает жидкость в организме.

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