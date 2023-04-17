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Приметы и советы

Опрос показал, что почти половина россиян не пьет кофе

Полина Пашкина
Общество
Опрос показал, что почти половина россиян не пьет кофе
Фото: Pexels

Согласно результатам опроса, почти половина жителей России вообще не пьет кофе. При этом о чрезмерном пристрастии к напитку — более пяти чашек в день — рассказали шесть процентов респондентов. Такие данные приводит телемедицинский сервис «Доктрис».

Уточняется, что 35 процентов опрошенных пьют кофе не чаще двух раз в день. При этом основное время его потребления приходится в основном на утро. Еще 13 процентов пьют кофе до пяти раз в день.

Среди опрошенных россиян 45 процентов рассказали, что предпочитают добавлять в напиток (латте, капучино или американо) молоко или сливки. Кофе без кофеина выбирают 11 процентов респондентов.

Также опрошенные рассказали, по каким причинам употребляют этот напиток. Так, 48 процентов россиян пьют кофе просто потому, что он вкусный. Этот процесс доставляет им удовольствие. Еще 22 процента опрошенных ответили, что напиток помогает проснуться по утрам, а 17 процентов — что пьют кофе по привычке, не задумываясь, передает РИА Новости.

В беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько чашек кофе можно пить в день, чтобы не нанести вред своему организму.

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