Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В России за сутки выявили 5789 новых случаев коронавируса

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 5789 новых случаев коронавируса
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 5789 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 36 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 401 человек был госпитализирован в медицинское учреждение с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 5994 пациента, отмечается на портале.

В России за сутки выявили 5789 новых случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

По данным агентства Bloomberg, в ближайшее десятилетие мир может поразить новая пандемия, поэтому к ней необходимо готовиться заранее. Уточняется, что это связано с изменением климата, увеличением количества международных поездок, а также угрозой заболеваний.

Современные технологии помогают получить медицинскую помощь не выходя из дома. Широкую популярность телемедицина получила во время пандемии коронавируса и с тех пор прочно вошла в нашу жизнь. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ларисы Алексеевой, когда можно обращаться за удаленной медпомощью.

Здоровье Инфекции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте