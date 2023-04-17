Военком Москвы: Тестировать цифровые повестки будут только после постановления кабмина

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Проведение тестовой рассылки электронных повесток станет возможно после соответствующего постановления правительства России. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

— Тестирование сервиса цифровых повесток начнется только после принятия соответствующего постановления правительства РФ, — заявил Локтев в беседе с ТАСС.

Ранее военный комиссар заявил, что тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва. Также подразумевалось оповещение о явке в военный комиссариат через СМС-сообщения.

Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать также через госуслуги. Уклоняющиеся от призыва граждане будут сталкиваться с рядом ограничительных мер вплоть до запрета на выезд и лишения возможности управления транспортом.

Подробнее о принятом законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Также глава Минцифры РФ Максут Шадаев раскрыл подробности о работе электронного реестра военнообязанных. «ВМ» собрала об этом самую важную информацию.