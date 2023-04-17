Тестовая рассылка повесток через госуслуги начнется уже во время весеннего призыва

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Тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

— Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал «Госуслуги», через смс-сообщения и в телефонном режиме, — заявил он.

По словам Локтева, в остальном призыв пройдет так же, как и раньше. Порядок направления граждан на военную службы остался тот же самый, заключил он в интервью «МК».

Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать также через госуслуги. Уклоняющиеся от призыва граждане будут сталкиваться с рядом ограничительных мер вплоть до запрета на выезд и лишения возможности управления транспортом.

Подробнее о принятом законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Также глава Минцифры РФ Максут Шадаев раскрыл подробности о работе электронного реестра военнообязанных. «ВМ» собрала об этом самую важную информацию.