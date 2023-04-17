Более 180 человек погибли с начала вооруженных столкновений в Судане

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Более 180 гражданских лиц погибли после начала столкновений между силовиками в Судане. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил спецпредставитель генерального секретаря ООН по Судану Волкер Пертес.

— Более 180 гражданских убиты, более 1800 ранены за прошедшие три дня, — передает его слова РИА Новости.

15 апреля главнокомандующий войск Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования. В СБР заявляли о взятии под контроль Дворца Республики (президентский дворец) и международного аэропорта Хартума. Также они обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в Хартуме.

Позднее правительственные войска нанесли серию авиаударов по базам СБР. Полковник ВС Судана Халед Абдулла сообщил, что военные взяли под контроль аэропорты Хартума и Мерове. Он подчеркнул, что в ходе сражений были потери.

По словам аль-Бурхана, Силы быстрого реагирования планировали совершить несколько покушений. Также мятежники, добавил он, намеревались захватить ряд жизненно важных районов Хартума.