Названы пять самых беспроблемных компактных кроссоверов, которые почти не ломаются

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Среди популярных компактных кроссоверов, которые в последние годы были представлены в России, названы пять самых надежных и не доставляющих проблем в обслуживании моделей. Результаты исследования на эту тему представила страховая компания Motor Easy.

Рейтинг сформировали на основе опроса владельцев таких автомобилей по критерию того, насколько редко у них возникали технические проблемы с транспортом. Компактные кроссоверы являются практичными и в то же время удобными для перевозки детей.

Лидером рейтинга стал автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross. Владельцы этих машин отметили, что ни разу за последние 24 месяца у них не возникало проблем с личным транспортом. Рейтинг надежности модели составил 100 процентов, передает портал Daily-motor.ru.

На втором месте в списке топ-5 машин по надежности оказалась BMW X1. Преимущественно владельцы этих автомобилей не испытывали технических проблем, однако некоторые из них рассказали о трудностях с кузовом, внутренней отделкой, аккумулятором и не связанными с двигателем электрическими системами. Рейтинг надежности данной модели составил 98,4 процента.

Третье место в списке заняла BMW X2. Его оценка надежности составила 98 процентов. Владельцы данных автомобилей пожаловались на трудности с работой выхлопной системы.

Также в рейтинг включили корейские кроссоверы Hyundai Tucson и Kia Sportage.

В международной сети автосервисов Fit Service полагают, что стоимость автозапчастей в России к концу 2023 года может снизиться на 5–10 процентов по отношению к началу марта этого же года.