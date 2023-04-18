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Начальника Генштаба РФ признали виновным в получении взятки стиральной машиной

Полина Пашкина
Происшествия
Начальника Генштаба РФ признали виновным в получении взятки стиральной машиной
Фото: shutterstock

Московский гарнизонный военный суд признал виновным в покушении на мошенничество начальника отдела главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковника Ивана Мертвищева. Его осудили за взятку в виде стиральной машины Bosch. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Суд установил, что Мертвищев предложил военкому Раменок сделку: он оставит положительный отзыв о работе военкомата района Раменки во время призыва, а в качестве оплаты за услугу полковник назвал стиральную машину. Он назвал одну из моделей техники Bosch в самой дорогой комплектации, которая стоила 72 130 рублей.

Полковник Мертвищев пояснил, что стиральная машина ему понадобилась для ванной комнаты после ремонта квартиры, передает «Коммерсант».

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, Мертвищеву запретили занимать должности в государственных органах в течение двух лет.

13 апреля суд арестовал заместителя начальника столичного ИФНС № 15 Елену Ишханову на два месяца по делу о взятке. Она регулярно получала вознаграждения от предпринимателя за то, что не предоставляла в другую налоговую инспекцию сведения об отсутствии юридических лиц на одном из адресов.

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