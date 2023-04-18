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The National Interest: Сравнение экономик России и Италии по уровню ВВП в корне неверно

Полина Пашкина
Экономика
The National Interest: Сравнение экономик России и Италии по уровню ВВП в корне неверно
Фото: МИД РФ

Распространенное сравнение экономик России и Италии по уровню номинального валового внутреннего продукта в корне неверно. Это выдает некомпетентность и слепоту использующих его западных экспертов и политиков. Такое мнение выразил обозреватель американского издания The National Interest Карлос Роа.

Журналист назвал сравнение избитым. Впервые его применил американский сенатор Линдси Грэм в 2014 году.

ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) гораздо ближе к Германии, нежели чем Италии. Но даже этот показатель не отображает реальных масштабов экономической мощи России, пишет Роа для The National Interest.

Журналист приводит мнение экономиста Жака Сапира, который считает, что в периоды конфликтов в мире значение имеет производство физических товаров. По этому показателю российская экономика не только сильнее немецкой, но более чем вдвое мощнее французской, подчеркивает Роа.

Минэкономразвития дал прогноз по росту ВВП России к 2026 году. Его причинами станут восстановление потребительского спроса, увеличение зарплат, темпов роста инвестиций в основной капитал.

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