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RusVesna сообщила об атаке ВСУ под Ореховом в Запорожской области

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
RusVesna сообщила об атаке ВСУ под Ореховом в Запорожской области
Фото: shutterstock

Украинские военные начали наступление под городом Орехов в Запорожской области. Об этом сообщает «Русская Весна».

По данным издания, накануне вечером бронегруппа ВСУ пошла в атаку недалеко от населенного пункта после артподготовки. Однако они встретили сопротивление со стороны 291 полка российских сил, спецназа и разведки. ВС РФ удалось поразить неустановленное количество техники.

После потерь ВСУ начали отступление.

— Судя по всему враг снова прощупывает нашу оборону на этом участке фронта, но теперь делает это и в темное время суток. Возможно получив новое ночное оборудование, — говорится в материале.

8 апреля бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечили «адскую ночь» Вооруженным силам Украины, прорвавшись к трассе Т-0504, ведущей к Артемовску. Отмечается, что в центре города рядом с железной дорогой идут тяжелые бои. Также бои продолжаются в юго-западной части города.

ВКС России также нанесли мощнейший удар по военным объектам в Запорожской области. При этом одна из бомб поразила украинскую боевую технику около города Орехова, превращенного в форпост ВСУ.

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