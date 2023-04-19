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Глава управления ЖКХ Оренбурга отправлен под домашний арест по делу о гибели ребенка

Степан Жирнов
Происшествия
Глава управления ЖКХ Оренбурга отправлен под домашний арест по делу о гибели ребенка
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Оренбургской области

Начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Оренбурга отправили под домашний арест из-за гибели ребенка после нападения бездомных собак. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Оренбургской области в среду, 19 апреля.

Мужчину обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» Уголовного кодекса РФ. В ведомстве подчеркнули, что делом занимается первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 16 апреля. Стая бродячих собак напала на ребенка, который гулял у гаражей, расположенных во дворе дома. От полученных ран мальчик скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе разбирательств выяснилось, что глава местного управления ЖКХ не провел необходимых мероприятий, в связи с чем его задержали.

Примечательно, что собак, убивших ребенка, отловили, поставили на учет и снова выпустили на волю, согласно нынешнему законодательству. Мэрия Оренбурга внесла предложение изменить действующие законы, так как подобные меры не решают проблему бездомных животных.

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