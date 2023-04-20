Bloomberg: Байден ввязался в авантюру, решив помогать Украине и противостоять КНР

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден ввязался в авантюру, решив одновременно помогать Киеву и противостоять Пекину. Такое мнение высказал обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс.

— До сих пор администрация Байдена действовала так, как будто она может оказывать Украине необходимую помощь, при этом надлежащим образом готовиться к надвигающемуся конфликту с КНР, лишь незначительно увеличив оборонный бюджет, — написал он.

По его словам, чем дольше продлится конфликт на Украине, тем больше влияния он окажет на политику США по всему миру и доставит американскому лидеру большие проблемы.

— Эта стратегия изначально была авантюрой. Чем дольше продолжится противостояние, тем выше будут риски, — заявил Брэндс в публикации.

Он отметил, что для решения внешнеполитических целей страны Байдену придется начать перевооружение военных со «срочностью военного времени», иначе Америка будет вынуждена пожертвовать своими амбициями на международной арене.

Западные страны, которые упорно преследуют собственные цели в противостоянии с РФ и КНР, тем самым все больше оказываются в изоляции от всего мира. В то же время государства Глобального Юга не принимают подобную политику. Об этом заявила член комитета бундестага ФРГ по международной политике Севим Дагделен.