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Приметы и советы

Губернатор Оренбургской области предложил гуманно усыплять бездомных и домашних животных

Никита Худяков
Общество
Губернатор Оренбургской области предложил гуманно усыплять бездомных и домашних животных
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил областным депутатам направить в Госдуму инициативу законопроекта, согласно которому бездомных и домашних собак, проявляющих агрессию, будут гуманно усыплять. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что губернатор Оренбургской области предложил органам власти субъектов России право дополнительного правового регулирования в этой сфере.

— То есть регионы в этом случае будут самостоятельно выбирать путь решения вопросов с животными без владельцев. И будут делать это исходя из существующей в территории ситуации и с учетом мнения жителей, — рассказали в правительстве области.

Власти региона добавили, что считают важнейшим новшеством закрепление в законе возможности гуманно усыплять домашних и бродячих животных, если они проявляют агрессию к животным или людям и несут угрозу их безопасности и жизни, передает РИА Новости.

16 апреля в Оренбургской области стая бродячих собак напала на ребенка, который гулял у гаражей, расположенных во дворе дома. От полученных ран мальчик скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе разбирательств выяснилось, что глава местного управления ЖКХ не провел необходимых мероприятий, в связи с чем его задержали.

Примечательно, что собак, убивших ребенка, отловили, поставили на учет и снова выпустили на волю, согласно нынешнему законодательству. Мэрия Оренбурга внесла предложение изменить действующие законы, так как подобные меры не решают проблему бездомных животных.

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