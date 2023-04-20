Губернатор Оренбургской области предложил гуманно усыплять бездомных и домашних животных

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил областным депутатам направить в Госдуму инициативу законопроекта, согласно которому бездомных и домашних собак, проявляющих агрессию, будут гуманно усыплять. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в региональном правительстве.

Отмечается, что губернатор Оренбургской области предложил органам власти субъектов России право дополнительного правового регулирования в этой сфере.

— То есть регионы в этом случае будут самостоятельно выбирать путь решения вопросов с животными без владельцев. И будут делать это исходя из существующей в территории ситуации и с учетом мнения жителей, — рассказали в правительстве области.

Власти региона добавили, что считают важнейшим новшеством закрепление в законе возможности гуманно усыплять домашних и бродячих животных, если они проявляют агрессию к животным или людям и несут угрозу их безопасности и жизни, передает РИА Новости.

16 апреля в Оренбургской области стая бродячих собак напала на ребенка, который гулял у гаражей, расположенных во дворе дома. От полученных ран мальчик скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе разбирательств выяснилось, что глава местного управления ЖКХ не провел необходимых мероприятий, в связи с чем его задержали.

Примечательно, что собак, убивших ребенка, отловили, поставили на учет и снова выпустили на волю, согласно нынешнему законодательству. Мэрия Оренбурга внесла предложение изменить действующие законы, так как подобные меры не решают проблему бездомных животных.