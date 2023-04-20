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Приметы и советы

Песков назвал странными заявления Украины о поездке в зону СВО двойника Путина

Лейла Алиева
Общество
Песков назвал странными заявления Украины о поездке в зону СВО двойника Путина
Фото: Администрация президента РФ

Сообщения о том, что в зону спецоперации якобы отправился не сам президент России Владимир Путин, а его двойник, весьма странные. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 20 апреля.

Журналистка спросила его, как бы он мог назвать такое «странное» заявление.

— Так же, как вы: назвать его весьма странным, — приводит его ответ РИА Новости.

17 апреля глава государства приехал в Херсонскую область и посетил штаб группировки войск «Днепр». Во время визита он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, а также командующего группировкой войск генерал-полковника Олега Макаревича. После этого президент поздравил военнослужащих со светлым праздником Пасхи и подарил им ценную икону.

Затем российский лидер отправился в ЛНР в штаб Национальной гвардии «Восток», где заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина и нескольких других высших офицеров.

По словам Путина, он решил лично посетить штабы в зоне спецоперации в Херсонской области и Луганской народной республике, чтобы не отрывать военных от своих обязанностей.

Двойники Спецоперации Владимир Путин
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