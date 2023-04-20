Подозрительная посылка в отделении СДЭК на северо-востоке Москвы оказалась безопасной

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Москва, Стартовая улица Карта всех событий

Посылка с подозрительной статуэткой, которая пришла в отделение СДЭК на северо-востоке Москвы, оказалась неопасной. Об этом стало известно в четверг, 20 апреля.

Бюст осмотрели кинологи с собакой и взрывотехники. Проверка показала, что взрывных веществ в посылке нет, сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент, о котором идет речь, произошел в отделении СДЭК на Стартовой улице. В пункт выдачи пришла посылка с бюстом. Служба безопасности заподозрила неладное и вызвала правоохранительные органы.

19 апреля стало известно, что несколько военных экспертов и журналистов получили посылки со статуэтками, похожими на ту, которая взорвалась на встрече корреспондента Владлена Татарского с поклонниками. Они пересылались при помощи СДЭК. Полиция проводит проверку по данному факту.