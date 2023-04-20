Власти Турции назвали условия для введения санкций против России

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Турция введет санкции против России только после того, как аналогичное решение примет Организация Объединенных Наций (ООН). Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что Турция четко высказала свою позицию по поводу конфликта на Украине. При этом Анкара не планирует принимать решения в ущерб себе, подчеркнул министр.

— Мы входим в пятерку самых сильных членов НАТО. Но мы должны держать в приоритете интересы собственной страны. Ну вот примкну я к санкциям против России. Как торговцы Аланьи будут продавать в РФ свои товары? Да, если санкции введет ООН, я буду обязан их исполнять, — заявил Чавушоглу, чьи слова приводит ТАСС.

В Евросоюзе считают, что с новыми санкциями в отношении России «покончено» — если ограничительных мер станет больше, расти будет и список исключений из них. По данным Financial Times, многие чиновники признают, что незатронутые сферы российской экономики производят жизненно важные услуги или продукты для части европейских государств, поэтому на их ограничение будет наложено вето.