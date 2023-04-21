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Синоптики пообещали москвичам солнечную теплую погоду 21 апреля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам солнечную теплую погоду 21 апреля
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В пятницу, 21 апреля, в столичном регионе ожидается малооблачная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 6–13 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 4–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 9 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

В предстоящие выходные москвичей ждет теплая солнечная погода без осадков. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье Москва и область будут находиться в зоне комфортной погоды.

До этого синоптик Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву придет летняя погода. По его словам, температура воздуха в столице в мае будет умеренной, летняя погода наступит в городе во второй половине месяца. Тишковец отметил, что температура превысит климатическую норму и днем будет достигать 19 градусов.

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