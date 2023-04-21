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Советник главы ДНР Гагин сообщил о взятии в котел группировки ВСУ в Артемовске

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Советник главы ДНР Гагин сообщил о взятии в котел группировки ВСУ в Артемовске
Фото: Минобороны РФ

Российские силы взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

— Бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к дороге Артемовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ. Под контроль взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона (ВСУ — прим. «ВМ»). Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась, — передает его слова ТАСС.

Также Гагин рассказал, что на данный момент российские войска контролируют почти 90 процентов Артемовска, в ближайшее время будет решен вопрос о полном взятии города.

20 апреля сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» украинским войскам в Артемовске. Для ВСУ ситуация на этом направлении является «крайне тяжелой», а бойцы «Вагнера» расширяют плацдарм и отражают контратаки противника.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.

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