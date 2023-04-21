Видео момента взрыва авиаснаряда в Белгороде появилось в Сети

Фото: Pixabay

Момент падения авиационного боеприпаса в Белгороде попал на камеру видеонаблюдения. Кадрами поделились в Telegram-канале «112» в пятницу, 21 апреля.

На видео можно заметить, как от взрыва взлетает легковая машина и приземляется на крышу супермаркета.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / 112

О взрыве, прогремевшем в Белгороде, стало известно поздним вечером 20 апреля. В Сети также появились кадры с места происшествия. На них видна большая воронка посреди проезжей части.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России, жертв нет.

По последним данным, в результате взрыва пострадали три человека.