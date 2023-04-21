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Сбербанк объявил о выплате рекордных дивидендов за всю историю своего существования

Лейла Алиева
Финансы
Сбербанк объявил о выплате рекордных дивидендов за всю историю своего существования
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сбербанк выплатит за прошедший год дивиденты в размере 565 миллиардов рублей, что станет рекордным размером за все существование банка. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

— Текущая динамика бизнеса позволяет нам рассчитывать на высокую рентабельность капитала. В этом году это около 20 процентов. Наш наблюдательный совет рекомендовал выплатить дивиденды в размере 565 миллиардов рублей. Это 25 рублей на одну акцию. Это является максимальным размером дивидендных выплат за всю историю Сбера, — рассказал он.

Комментируя итоги работы за 2022 год Греф отметил, что Сбербанк оставался верным себе и был готов всегда помочь окружающим, пишет Lenta.ru.

Недавно стало известно, что Австрийская группа Raiffeisen Bank International рассматривает возможность обмена своей российской дочерней кредитной организации «Райффайзенбанка» на активы Sberbank Europe Сбербанка. В качестве причин для ее реализации называются невозможность прямого получения Сбербанком прибыли от продажи своих европейских активов из-за санкций Евросоюза и введенные российским руководством ограничения на вывод валюты за рубеж, не дающие Raiffeisen воспользоваться дивидендами своей «дочки» из РФ.

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