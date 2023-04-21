«Она под дулами автоматов»: в Госдуме ответили Вайкуле на заявление о памятниках советским солдатам

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Высказывания певицы Лаймы Вайкуле о том, что памятники советским солдатам не имеют художественной ценности, были связаны с ее желанием показать свою верность действующей антироссийской риторике, которой поражен весь западный мир. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

По его слова, Вайкуле стала жертвой западной пропаганды, которая поощряет антироссийскую позицию, и если она не будет ее придерживаться, то лишится всевозможных бонусов, предоставляемых ЕС:

— Она это делает и говорит, что называется, под дулами автоматов НАТО, — сказал Федоров. — Возможно, у нее от этого зависит пенсия или жизнь и судьба родственников.

Парламентарий убежден: как только спецоперация завершится победой России, Вайкуле поменяет свою позицию.

— С завершением СВО использование людей Западом против нас тоже закончится. С победой России Вайкуле мгновенно перейдет на российскую сторону, потому что она конъюнктурщица, где власть — там и Лайма.

В заключение Федоров добавил, что все знаменитости, которые сегодня негативно отзываются о наследии СССР, не должны забывать, что они сами были частью этого прошлого.

Латвийская певица Лайма Вайкуле на своем YouTube-канале обвинила Россию в том, что она «приватизировала» День Победы и русский язык. В своем обращении к аудитории знаменитость высказалась также по поводу памятников советским солдатам. По словам певицы, они «не имеют художественной ценности». Смысла в их существовании нет, а почтить память родственников можно на кладбище.

Лайма Вайкуле с самого начала спецоперации на Украине объявила, что ноги ее больше не будет в России. Но спустя время все-таки решила объясниться перед своими поклонниками. По словам артистки, сперва она думала, что петь по-русски больше не сможет.

В декабре Вайкуле выступила с внезапным заявлением. Она сказала, что содержала весь СССР своими концертами, а Пугачева — всю Россию, когда выступала. Российская общественность отреагировала на такие слова очень язвительно.