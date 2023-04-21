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Приметы и советы

Поврежденные квартиры в Белгороде восстановят к июлю

Евгений Белоусов
Общество
Поврежденные квартиры в Белгороде восстановят к июлю
Фото: shutterstock

Квартиры, которые были повреждены взрывом в Белгороде, будут восстановлены к июлю. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил заместитель главы города Василий Голиков.

— По предварительным расчетам, работы по этим пяти квартирам, общестроительные и отделочные, должны быть завершены в июле 2023 года. Более точная дата будет определена, когда будет разработана более точная проектно-сметная документация, — заявил он.

По словам Голикова, эксперты также занимаются оценкой восстановления автомобилей, поврежденных взрывом. Собственникам оплатят ремонт или же выплатят равную по стоимости обновления компенсацию, передает слова замглавы Белгорода ТАСС.

О взрыве, прогремевшем в Белгороде, стало известно поздним вечером 20 апреля. В Сети также появились кадры с места происшествия. На них видна большая воронка посреди проезжей части.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России, жертв нет.

Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

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