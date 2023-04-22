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Главные новости к утру 22 апреля

Ирэна Колесова
Общество
Главные новости к утру 22 апреля
Фото: Pexels

«Локмас» представило свою новинку – противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», которое предназначено для подавления популярных квадрокоптеров, применяемых в ходе специальной военной операции. Об этом рассказал представитель компании.

Активы российского предпринимателя Артема Усса на территории Италии оказались заморожены. Об этом в субботу, 22 апреля, написало итальянское издание Corriere della Sera.

Вокалист и лидер рэп-метал-группы Limp Bizkit Фред Дерст опубликовал на своей странице в социальной сети видеозапись с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ролике, анонсированном отрывком из песни Loser, изображен Зеленский в военной форме и каске, несущий белый флаг.

Супруга принца Гарри, Меган Маркл, не станет посещать коронацию короля Великобритании Карла III, поскольку ее не устраивает уровень усилий королевской семьи по факту борьбы с расизмом. Такое сообщение распространила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

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