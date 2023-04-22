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Приметы и советы

Врач Мясников назвал популярные способы, которые не помогут очистить сосуды

Виктория Родимкина
Общество
Врач Мясников назвал популярные способы, которые не помогут очистить сосуды
Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Многие сегодня знают об опасных последствиях повышенного холестерина и накопленных атеросклеротических бляшках в кровеносных сосудах. Существует множество сложных методик, которые якобы могут полностью очистить сосуды, но, как подчеркнул врач и телеведущий Александр Мясников, гораздо проще не допускать их засорения.

Врач в эфире передачи «О самом главном» дал рекомендации, которые просты в реализации. Он посоветовал отказаться от вредных жиров и соленого, заняться физической активностью, не курить и контролировать уровни глюкозы и холестерина в крови.

Некоторые люди предпочитают время от времени заниматься самостоятельной чисткой сосудов, однако Мясников призвал к бдительности при таком подходе. Нужно быть аккуратными при планировании госпитализации в больницу для применения капельниц с препаратами для очищения и укрепления сосудов — такой метод считается достаточно опасным.

Однако врач не возражает против использования чеснока и грецких орехов в качестве средства для очищения сосудов, так как они могут иметь полезные свойства, например снижать уровень «плохого холестерина» и предотвращать появление полипов в толстом кишечнике. Тем не менее Мясников подчеркнул, что нужно соблюдать рекомендации врача и не заменять прописанные им препараты этими продуктами.

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Павел Богомолов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, от чего зависит здоровье печени.

Здоровье сосуды Александр Мясников
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