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Достижения Москвы представили на всероссийском форуме-выставке «Госзаказ»

Полина Пашкина
Город
Достижения Москвы представили на всероссийском форуме-выставке «Госзаказ»
Фото: XVIII всероссийский форум-выставка «Госзаказ»
Москва, Инновационный центр Сколково Карта всех событий

В Москве состоялся XVIII всероссийский форум-выставка «Госзаказ». Город представил опыт применения офсетных контрактов и контрактов жизненного цикла, возможности портала поставщиков и отечественную инновационную продукцию. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Участие в мероприятии приняли представители органов власти, которые регулируют контрактную систему. Также форум посетили эксперты госзакупок, заказчики и поставщики.

— В этом году форум приобрел особое значение, поскольку глобальные изменения экономической системы отразились на всех участниках госзакупок. Насыщенный трехдневный диалог показал, что в России создана устойчивая среда для данной сферы, которая способствует импортозамещению и привлечению новых поставщиков, — приводит слова Щербакова официальный сайт мэра Москвы.

Представители правительства столицы поделились опытом эффективной реализации намеченных проектов. Также они продемонстрировали возможности портала поставщиков.

В рамках мероприятия более семи тысяч специалистов из 89 регионов России обсудили все самое важное и актуальное, что происходит в системе закупок.

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