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Наплыв дешевого украинского зерна, который в последнее время охватил Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию, приводит в ярость фермеров из этих стран, так как они не хотят остаться без дохода. Об этом в своей статье для издания Foreign Policy написала обозреватель Кристина Лю.

Американский президент Джо Байден должен начать открыто рассказывать своим избирателям о состоянии своего здоровья и возрастных изменениях, если у него действительно есть мысли выдвинуться на второй срок. Такие данные опубликовала газета The New York Times.

Если запланированное на весну контрнаступление ВСУ провалится, это может грозить свержением со своего поста президента Украины Владимира Зеленского. Такую версию высказал экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Министерство иностранных дел Германии сделало заявление о том, что задачей высылки российских дипломатов с территории ФРГ было уменьшение присутствия российских спецслужб.

Посольство РФ в Канаде дало рекомендации гражданам РФ пока не планировать поездки в страну, а также не проводить никакие банковские операции в канадской валюте. Дипломаты указали на растущую нетерпимость канадцев к русской культуре.