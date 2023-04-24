Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

— Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк. Завтра под его председательством состоится заседание СБ ООН, — написала она в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, воздушное судно, на котором летел глава МИД, стало самым отслеживаемым рейсом дня.

В этот же день Лавров встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

С 1 апреля председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций перешло к России на ротационной основе. В США и Евросоюзе обеспокоились председательством РФ.

США начали выдавать визы российской делегации во главе с Лавровым для участия в заседаниях Совбеза ООН 14 апреля. При этом процесс выдачи виз российским журналистам оказался в тупике. Ситуацию прокомментировал и сам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия не забудет и не простит такого отношения.