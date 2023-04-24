Южная Корея расширит ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию

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Власти Южной Кореи расширят список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию необходимо получать специальное разрешение у правительства. Об этом сообщило министерство торговли промышленности и энергетики Южной Кореи.

— С 28 апреля будет в полной мере реализовано усиление экспортного контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию, по которому список товаров с ограничением на экспорт расширяется с 57 до 798 позиций, — говорится в заявлении.

В частности, в список добавили промышленное и строительное оборудование, товары в сталелитейной, химической отраслях и автомобилестроении, детали для автомобилей дороже 50 тысяч долларов, проводники и квантовые компьютеры, а также детали для них, сообщает сайт ведомства.

На днях президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что страна готова начать поставки вооружения на Украину в случае, если возникнет серьезная угроза мирному населению этой страны. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки оружия ВСУ негативно скажутся на отношениях РФ и Южной Кореи.

Однако позже агентство Yonhap опровергло подобную информацию, заявив, что Южная Корея не предоставляет украинской армии оружие, чтобы сохранить стабильные отношения с Россией.