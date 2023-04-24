Leroy Merlin может продать все свои склады в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Международная компания-ретейлер Leroy Merlin намерена продать все свои склады, расположенные в России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Среди продаваемых площадок — около 130 тысяч квадратных метров в «Южных Вратах» в районе Домодедово и 140 тысяч квадратных метров в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Московской области.

Сделка по продаже складов может пройти в формате sale & leaseback, то есть покупатель должен будет сдать купленные активы в аренду продавцу. Это позволит Leroy Merlin остаться арендатором логопарков, пишет «Коммерсант».

24 марта компания Leroy Merlin, которая является одним из крупнейших европейских ретейлеров в сфере отделочных материалов, сообщила о намерении продать все свои магазины в России. Отмечается, что после продажи магазинов рабочие места для 45 тысяч сотрудников будут сохранены.

Подробнее о том, что теперь изменится для потребителей товаров строительной сети, — в материале «Вечерней Москвы». Опрошенные эксперты полагают, что изменения носят сугубо формальный характер и почти никак не коснутся клиентов Leroy Merlin.