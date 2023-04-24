Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Leroy Merlin может продать все свои склады в России

Лейла Алиева
Общество
Leroy Merlin может продать все свои склады в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Международная компания-ретейлер Leroy Merlin намерена продать все свои склады, расположенные в России. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Среди продаваемых площадок — около 130 тысяч квадратных метров в «Южных Вратах» в районе Домодедово и 140 тысяч квадратных метров в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Московской области.

Сделка по продаже складов может пройти в формате sale & leaseback, то есть покупатель должен будет сдать купленные активы в аренду продавцу. Это позволит Leroy Merlin остаться арендатором логопарков, пишет «Коммерсант».

24 марта компания Leroy Merlin, которая является одним из крупнейших европейских ретейлеров в сфере отделочных материалов, сообщила о намерении продать все свои магазины в России. Отмечается, что после продажи магазинов рабочие места для 45 тысяч сотрудников будут сохранены.

Подробнее о том, что теперь изменится для потребителей товаров строительной сети, — в материале «Вечерней Москвы». Опрошенные эксперты полагают, что изменения носят сугубо формальный характер и почти никак не коснутся клиентов Leroy Merlin.

Бизнес Россия Торговля
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте