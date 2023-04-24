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Обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге Дарья Трепова раскаялась в содеянном в зале суда

Степан Жирнов
Происшествия
Обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге Дарья Трепова раскаялась в содеянном в зале суда
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Дарья Трепова, которую обвиняют по делу о теракте в Санкт-Петербурге, раскаялась в содеянном в зале суда. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля.

Как сообщило РИА Новости, девушка заявила, что каждый день молится о здоровье потерпевших.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении прогремел взрыв, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский, еще 42 человека пострадали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемую задержали. Во время допроса она частично признала свою вину, однако заявила, что не знала о том, что внутри бюста находится взрывчатка.

По версии НАК, теракт был организован спецслужбами Украины. Подробнее о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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