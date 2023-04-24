Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В МЧС заявили, что ведомство не будет запрещать жарить шашлыки в городских парках

Евгений Белоусов
Общество
В МЧС заявили, что ведомство не будет запрещать жарить шашлыки в городских парках
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

МЧС России не будет запрещать разводить огонь и в том числе жарить шашлыки в городских парках. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев.

— Конкретного запрета на разведение огня в лесопарках нет. Все это регулируется локальными актами, все зависит от администрации соответствующего лесопаркового хозяйства, — пояснил он.

По словам Еникеева, подобные запреты являются прерогативой администрации парка и вводятся по ее усмотрению. Кроме того, МЧС не будет штрафовать россиян за отсутствие первичных средств пожаротушения на дачных участках.

Тем не менее директор департамента заметил, что именно из-за приготовления шашлыков количество пожаров на открытой местности выросло на 15 процентов, передает «Парламентская газета».

Чрезмерное употребление шашлыка может оказать негативное влияние на внутренние органы человека. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

В преддверии майских праздников «шашлычный набор» подорожал на восемь процентов по сравнению с прошлым годом. «Вечерняя Москва» узнала, как сэкономить при приготовлении блюда.

МЧС Россия Парки Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте