МИД Франции заявил об отсутствии запрета на выдачу виз россиянам

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Франция продолжает выдавать визы гражданам России, запрета на это нет. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

— Запрета в принципе нет. Консульские службы обрабатывают визовые заявления российских граждан в соответствии с действующим законодательством, с учетом полной приостановки Евросоюзом действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией, — цитирует сообщение внешнеполитического ведомства ТАСС.

Решение о приостановке выдачи виз в упрощенном порядке между странами Европейского союза (ЕС) и Россией вступило в силу 12 сентября 2022 года. После этого сумма сбора увеличилась с 35 до 80 евро, а также усложнилась процедура получения документа.

Какие страны Шенгенской зоны все еще принимают россиян и как оформить визу — в материале «Вечерней Москвы».

Правительство Индии в свою очередь приняло решение разрешить россиянам находиться в стране не более 180 дней в год. Введенные изменения распространяются в том числе на уже выданные визы.

В 2023 году вступает в силу подписанный между Россией и Ираном договор. Согласно документу, группы туристов от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться на территории государства до 15 дней.