Патриарх Кирилл заявил, что среди правителей России не было предателей

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Среди российских правителей не было ни одного предателя. Об этом во вторник, 25 апреля, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

— Если даже критически оценить деятельность каждого, кто был во власти в России, то, конечно, про кого-то можно сказать более похвальные слова, про кого-то — менее похвальные, но среди них не было ни одного предателя, — сказал он.

Священник пояснил, что российские правители отдали и посвятили свою жизнь народу, сообщает РИА Новости.

В середине апреля патриарх Кирилл объяснил причины столкновения России и Запада. По его словам, к столкновению России и Запада привело отсутствие общих ценностей, а также норм христианской морали в европейских странах и США. Он добавил, что на Западе давно ставили своей целью одурачить Россию, без военного вмешательства внедрить собственные спорные ценности и нравственные ориентиры, «подмять» россиян под себя.

В октябре 2022 года патриарх Кирилл заявил об угрозе ядерной катастрофы.

Патриарх Московский и всея Руси также призвал священников и верующих молиться о здравии президента России Владимира Путина. Молиться о здоровье Путина патриарх предложил 7 октября, в день 70-летнего юбилея президента, и 8 октября — в день памяти преподобного Сергия Радонежского.