Bloomberg: Европе придется столкнуться с Азией на рынке нефти

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Между Азией и Европой будет проходить тяжелая борьба. Такой прогноз приводит агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию аналитиков исследовательской компании Energy Aspects Амриты Сен и Кристофера Хейнса.

Уточняется, что это связано с лишением российской нефти, потерей поставок из северного Ирака и сокращением добычи несколькими ведущими мировыми производителями.

В Азии на нефтеперерабатывающих предприятиях увеличился спрос на так называемую среднекислую нефть, которая аналогична добываемой в Ираке и России, передает Bloomberg. В агентстве сообщили, что может начаться тяжелая борьба между Азией и Европой, которая приведет к сокращению объемов добычи на европейском континенте ради балансирования рынка сырой нефти.

Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель. Эта группа стран потребовала, чтобы порог на российскую нефть оказался на пять процентов ниже рыночных цен. Страны Евросоюза регулярно обсуждают пересмотр цен на нефть из России.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», к чему приведет эмбарго Евросоюза и G7 на российские нефтепродукты.