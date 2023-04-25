Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

День военкора предложили ввести в России

Полина Пашкина
Общество
День военкора предложили ввести в России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

День военного корреспондента может появиться в России. С соответствующим обращением к президенту РФ Владимиру Путину обратился депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов во вторник, 25 апреля.

Уточняется, что в случае внедрения праздника он будет отмечаться ежегодно 25 апреля.

— Прошу вас поддержать инициативу и по возможности дать поручение компетентным органам об объявлении 25 апреля ежегодным Днем военного корреспондента, — приводит слова обращения Кузнецова РИА Новости.

Надежду на появление в России такого праздника выразила вдова военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), погибшего в результате теракта. В качестве даты для этого дня она предложила 25 апреля — день рождения военкора. Также она сообщила о намерении создать фонд имени Татарского.

Теракт, о котором идет речь, произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По версии следствия, Трепова принесла бюст со взрывным устройством на встречу поклонников с Татарским. В результате взрыва журналист погиб, еще 42 человека пострадали.

Госдума Праздники Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Время судебных разбирательств: в чем причина конфликта между Алисой Тепляковой и МГУ

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Что тебе снится, система «Аврора»: смогут ли все госучреждения перейти на отечественную ОС?

Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко

Как проходит подготовка к организации детского отдыха в лагерях

Все мнения
О проекте