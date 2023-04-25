День военкора предложили ввести в России

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День военного корреспондента может появиться в России. С соответствующим обращением к президенту РФ Владимиру Путину обратился депутат Государственной думы Дмитрий Кузнецов во вторник, 25 апреля.

Уточняется, что в случае внедрения праздника он будет отмечаться ежегодно 25 апреля.

— Прошу вас поддержать инициативу и по возможности дать поручение компетентным органам об объявлении 25 апреля ежегодным Днем военного корреспондента, — приводит слова обращения Кузнецова РИА Новости.

Надежду на появление в России такого праздника выразила вдова военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), погибшего в результате теракта. В качестве даты для этого дня она предложила 25 апреля — день рождения военкора. Также она сообщила о намерении создать фонд имени Татарского.

Теракт, о котором идет речь, произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. По версии следствия, Трепова принесла бюст со взрывным устройством на встречу поклонников с Татарским. В результате взрыва журналист погиб, еще 42 человека пострадали.