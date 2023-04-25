Лавров оценил риск начала третьей мировой войны

Фото: пресс-служба Совфеда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 25 апреля, прокомментировал разговоры о возможности начала третьей мировой войны.

— Мы живем на одной земле. Вот сейчас говорили про третью мировую войну. Ну кому это нужно? — передает главы российского МИД РИА Новости.

Накануне Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН, где выступил на заседании Совбеза организации. По словам министра, США пошли на разрушение глобализации, которую долгие годы превозносили как высшее благо всего человечества. Он также отметил, что ООН и ее устав представляют серьезную угрозу для амбиций Вашингтона.

Российский министр также заявил, что идущие со стороны западных государств заявления о возможном начале переговоров России и Украины только после контрнаступления Киева являются шизофренией.

С 1 апреля председательство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций перешло к России на ротационной основе. В США и Евросоюзе обеспокоились председательством РФ. Политолог Наталья Елисеева рассказала «Вечерней Москве», что даст этот статус нашей стране и будут ли западные страны бойкотировать Россию.