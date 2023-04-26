Безработный приезжий обокрал спящую женщину в вагоне московского метро
В вагоне столичного метро мужчина обокрал спящую пассажирку. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 26 апреля.
По данным ведомства, преступление произошло ночью на Таганско-Краснопресненской ветке метро. Злоумышленник заметил, что пассажирка уснула с телефоном в руках. Он подсел к женщине, незаметно забрал гаджет и спрятал его в карман. Когда потерпевшая проснулась, она заметила пропажу и обратилась в полицию.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Мужчину задержали на Угрешской улице. Им оказался 50-летний безработный житель Оренбургской области. У него изъяли украденный телефон, который вернули владелице.
Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Другая кража в метро произошла в вестибюле станции «Чкаловская». Мужчина нашел бесхозный телефон и решил присвоить его.