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Безработный приезжий обокрал спящую женщину в вагоне московского метро

Степан Жирнов
Происшествия
Безработный приезжий обокрал спящую женщину в вагоне московского метро
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский
Москва, Угрешская улица Карта всех событий

В вагоне столичного метро мужчина обокрал спящую пассажирку. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в среду, 26 апреля.

По данным ведомства, преступление произошло ночью на Таганско-Краснопресненской ветке метро. Злоумышленник заметил, что пассажирка уснула с телефоном в руках. Он подсел к женщине, незаметно забрал гаджет и спрятал его в карман. Когда потерпевшая проснулась, она заметила пропажу и обратилась в полицию.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Мужчину задержали на Угрешской улице. Им оказался 50-летний безработный житель Оренбургской области. У него изъяли украденный телефон, который вернули владелице.

Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другая кража в метро произошла в вестибюле станции «Чкаловская». Мужчина нашел бесхозный телефон и решил присвоить его.

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