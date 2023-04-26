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Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Араз Салехов
Политика
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Стороны обсудили вопрос развития практических задач по обеспечению стабильности и безопасности в Карабахе.

— В контексте нынешнего обострения обстановки в Лачинском коридоре подтверждена важность неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана, — говорится в сообщении.

Недавно Армения обратилась в Международный суд ООН по вопросу установления азербайджанской стороной КПП в Лачинском коридоре.

В свою очередь Азербайджан обвинил Армению в односторонней установке КПП на общей границе. По информации азербайджанского Минобороны, накануне вечером камеры зафиксировали в Лачинском районе проезд армянских автомобилей, среди которых были грузовики с жилыми модулями и автокран.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил проживающих в Нагорном Карабахе армян перед выбором. Они могут принять гражданство республики или искать другое место для проживания.

Владимир Путин Переговоры Никол Пашинян
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