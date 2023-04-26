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Движение в районе Конюшковской улицы перекроют в ночь на 29 апреля

Евгений Силаев
Город
Движение в районе Конюшковской улицы перекроют в ночь на 29 апреля
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Конюшковская улица Карта всех событий

С 22:00 28 апреля до 10:00 29 апреля будет частично перекрыто движение на участках Конюшковской улицы и Девяткинского переулка. Об этом в среду, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что также будет недоступна для движения одна полоса на участке Конюшковской улицы. Ограничения связаны с проведением киносъемок. Водителей призвали заранее строить маршруты с учетом ограничений, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение в районе Конюшковской улицы перекроют в ночь на 29 апреля Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

С 14:30 27 апреля до 01:00 28 апреля движение автомобилей, а также парковка будут временно запрещены на нескольких участках в районе Пушкинской площади. Это связано с проведением Московского международного кинофестиваля.

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.

Схему движения транспорта с 11 мая изменят в 5-м и 6-м Останкинских переулках Северо-Восточного административного округа. Теперь на обозначенных участках движение будет односторонним. Решение позволит создать более 40 мест для парковки.

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