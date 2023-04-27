Появились кадры обысков в особняке Елены Блиновской в Истре

Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

В особняке блогерши Елены Блиновской, которая подозревается в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, прошли обыски. В Сети появились кадры осмотра ее дома в Истре.

В гараже знаменитости можно увидеть внедорожники Lamborghini Urus почти за 50 миллионов рублей и Range Rover, стоимость которого варьируется от 23 до 32 миллионов.

Блиновская была задержана утром 27 апреля при попытке пересечь границу. Видео задержания опубликовал СК РФ. Причиной стало уголовное дело, возбужденное из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Уточняется, что, получая доход, превышающий лимит упрощенной системы налогообложения, она не стала переходить на общую систему.

Покинуть страну блогер пыталась и по воздуху: у нее были куплены билеты в Казахстан. В СМИ сообщают, что неизвестные предупредили женщину о возможной попытке задержания, она решила сбежать на арендованном автомобиле.