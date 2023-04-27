Женщина в Зеленограде поймала мошенника, который обманул ее отца

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В Зеленограде женщина не дала мошеннику ограбить своего отца и передала злоумышленника в руки полиции. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в четверг, 27 апреля.

По его словам, преступление произошло в 14-м микрорайоне Зеленограда. Мошенники позвонили 85-летнему местному жителю и сообщили, что его дочь стала виновницей серьезного ДТП. Аферисты сообщили, что могут помочь ей избежать уголовной ответственности за вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Пожилой мужчина согласился.

Когда к нему в квартиру приехал курьер, чтобы забрать деньги, с работы вернулась дочь пенсионера. Она поняла, что ее отца пытаются обмануть, и вызвала полицию. Также женщина помешала преступнику скрыться, и прибывший наряд задержал подозреваемого. Им оказался 28-летний уроженец Новосибирской области.

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Во время допроса выяснилось, что мужчина причастен к аналогичному преступлению. Он забрал миллион рублей у 81-летней женщины, которой рассказали, что ее родственница сбила ребенка. Часть денег преступник перевел подельникам, а остальное оставил себе и потратил.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на мошенничество и мошенничестве. Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Другая афера не удалась из-за бдительного таксиста. Мужчина понял, что его наняли мошенники, и вернул деньги пенсионерке.