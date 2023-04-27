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Минобороны: Российские военные ударили по пунктам дислокации резервов ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Российские военные ударили по пунктам дислокации резервов ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Российские военные корабли нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности по резервам украинских войск. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий, — заявил он.

Кроме того, в районах населенных пунктов Водяное и железнодорожной станции Углесборочная в ДНР были уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Российская армия начала применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по противнику в ходе спецоперации. В прямых штурмовых действиях они пока не участвуют.

ВСУ, в свою очередь, начали применять немецкие танки Leopard на Херсонском направлении, один из них российские военные уже затопили. Об этом 14 апреля рассказал офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык». Предположительно, немецкими зенитно-ракетными комплексами управляли наемники из ФРГ.

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