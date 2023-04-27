«Вопреки народным прогнозам»: в вольере волков в Московском зоопарке расцвела черемуха

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

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В Московском зоопарке в вольере серых волков Рады и Тарзана расцвела черемуха. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе зоосада.

Сотрудники зоопарка поделились видео, где можно увидеть цветение растения. Волки не остались в стороне: они стремились попасть в кадр, даже когда камера от них «ушла».

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— Можно не только полюбоваться нашими серыми волками, но и вдохнуть весенний аромат. И, вопреки народным прогнозам, пока вместе с цветением черемухи не похолодало, — сообщили в Telegram-канале «Московский зоопарк».

В начале апреля Московский зоопарк показал будни волчицы Рады, которая прошлась по уличному вольеру. Она вышла из рва, окутанная солнечными лучами. Сотрудники зоосада сообщили, что Рада «май на хвосте несет».

В Московском зоопарке проживает множество видов животных. Недавно в зоосаду поделились видео со степной кошкой, которая отдыхала, качаясь в красном гамаке.

Другой обитатель столичного зоопарка, манул Тимофей, начал худеть после зимы. Теперь он весит 4,2 килограмма, что является нормальным летним весом для него.