Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Вопреки народным прогнозам»: в вольере волков в Московском зоопарке расцвела черемуха

Полина Пашкина
Город
«Вопреки народным прогнозам»: в вольере волков в Московском зоопарке расцвела черемуха
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Московском зоопарке в вольере серых волков Рады и Тарзана расцвела черемуха. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе зоосада.

Сотрудники зоопарка поделились видео, где можно увидеть цветение растения. Волки не остались в стороне: они стремились попасть в кадр, даже когда камера от них «ушла».

Видео: Telegram / Московский зоопарк

— Можно не только полюбоваться нашими серыми волками, но и вдохнуть весенний аромат. И, вопреки народным прогнозам, пока вместе с цветением черемухи не похолодало, — сообщили в Telegram-канале «Московский зоопарк».

В начале апреля Московский зоопарк показал будни волчицы Рады, которая прошлась по уличному вольеру. Она вышла из рва, окутанная солнечными лучами. Сотрудники зоосада сообщили, что Рада «май на хвосте несет».

В Московском зоопарке проживает множество видов животных. Недавно в зоосаду поделились видео со степной кошкой, которая отдыхала, качаясь в красном гамаке.

Другой обитатель столичного зоопарка, манул Тимофей, начал худеть после зимы. Теперь он весит 4,2 килограмма, что является нормальным летним весом для него.

Москва Животные Растения Московский зоопарк
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте