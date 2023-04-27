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Приметы и советы

Посольство Хорватии в России приостановит выдачу туристических виз

Евгений Силаев
Общество
Посольство Хорватии в России приостановит выдачу туристических виз
Фото: shutterstock

Посольство Хорватии в России с 1 мая приостанавливает выдачу туристических виз. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил портал VFS Global.

— Информируем вас о том, что с 01.05.2023 года до дальнейших распоряжений посольство Хорватии в Москве приостанавливает прием заявлений по цели поездки «Туризм», — говорится в сообщении.

Албания отменила традиционный «летний» безвизовый режим для россиян. Такое решение принято в соответствии с поправками Совета Министров республики, вступившими в силу 20 апреля.

В России вырос спрос на шенгенские визы и туры в Европу. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», по каким маршрутам можно попасть в Европу в 2023 году.

Как отмечает собеседник «ВМ», на данный момент россияне могут улететь в ЕС из любой страны, у которой открыто авиасообщение с государством Шенгенского соглашения.

Россия Туризм Хорватия Посольства Визы
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