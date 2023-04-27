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ЦОДД: Дороги станут свободнее после 21:30

Евгений Силаев
Город
ЦОДД: Дороги станут свободнее после 21:30
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Затруднение движения идет на спад, дороги станут свободнее после 21:30. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Отмечается, что основные затруднения наблюдаются в центральной части города, на МКАД, ТТК и Садовом кольце. В свою очередь рабочее движение наблюдается на Ярославском, Варшавском и Ленинградском шоссе.

Для экономии времени ведомство рекомендовало воспользоваться городским транспортом, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В столице в четверг, 27 апреля, действует временное ограничение движения на ряде улиц в Центральном административном округе, где также будет недоступна парковка. В ЦОДД рекомендовали для сокращения времени в пути использовать городской транспорт.

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.

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