Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Ак Барс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА

Евгений Силаев
Спорт
«Ак Барс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Казанский «Ак Барс» обыграл на выезде ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина. Шестой матч прошел в четверг, 27 апреля, в Москве.

Примечательно, что казанцы отличились в каждом из периодов. Заброшенными шайбами отметились Артем Галимов, Вадим Шипачев и Никита Дыняк. В свою очередь хозяева не смогли распечатать ворота соперника.

Таким образом, счет в серии стал 3:3. Судьба трофея решится в субботу, 29 апреля, в Казани.

Первые две встречи серии также прошли в Казани. Сначала «Ак Барс» разгромил ЦСКА со счетом 4:1, однако спустя несколько дней уступил — 0:3. В третьем матче, прошедшем в Москве, армейцы одержали победу со счетом 3:2.

В воскресенье, 23 апреля, в московском матче победу одержали армейцы со счетом 2:1. Спустя пару дней, 25 апреля, «Ак Барс» выиграл в Казани с аналогичным счетом и сократил отставание в серии.

22 марта Международная федерация хоккея с шайбой продлила отстранение России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой до конца сезона-2023/2024.

Хоккей КХЛ ХК ЦСКА
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте