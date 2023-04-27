«Ак Барс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Казанский «Ак Барс» обыграл на выезде ЦСКА и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина. Шестой матч прошел в четверг, 27 апреля, в Москве.

Примечательно, что казанцы отличились в каждом из периодов. Заброшенными шайбами отметились Артем Галимов, Вадим Шипачев и Никита Дыняк. В свою очередь хозяева не смогли распечатать ворота соперника.

Таким образом, счет в серии стал 3:3. Судьба трофея решится в субботу, 29 апреля, в Казани.

Первые две встречи серии также прошли в Казани. Сначала «Ак Барс» разгромил ЦСКА со счетом 4:1, однако спустя несколько дней уступил — 0:3. В третьем матче, прошедшем в Москве, армейцы одержали победу со счетом 3:2.

В воскресенье, 23 апреля, в московском матче победу одержали армейцы со счетом 2:1. Спустя пару дней, 25 апреля, «Ак Барс» выиграл в Казани с аналогичным счетом и сократил отставание в серии.

22 марта Международная федерация хоккея с шайбой продлила отстранение России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой до конца сезона-2023/2024.